E’ stata fissata la mattina del 28 dicembre al Tribunale dei Minorenni di Campobasso, l’udienza preliminare per 6 ragazzi nati tra il 2004 e il 2006 autori, secondo la procura di 5 episodi di violenza nei confronti di 3 minori e due adulti. In quella occasione si valuterà se rinviare a giudizio o meno. Vengono contestati fatti risalenti alla fine del 2021, che destarono clamore e preoccupazione nel capoluogo dopo che in rete circolarono video divenuti virali. Coetanei, emerge dalla ricostruzione degli inquirenti, colpiti dagli accusati al volto con schiaffi, pugni e testate, per motivi futili, dopo provocazioni e anche minacce, causando anche lesioni e fratture. In un caso picchiato pure il padre di un ragazzo, intervenuto per difendere il figlio. In un’altra circostanza la vittima un adulto, inseguito e colpito dai minori, al corpo e al volto con calci e pugni, del tipo arti marziali.

Si parlò di baby gang. Le indagini, molto delicate, essendo coinvolti ragazzi con meno di 18 anni, condotte dalla Polizia, dal Squadra Mobile che ha ricostruito le vicende in questione, analizzando circostanze, visionando filmati di telecamere e telefonini, ascoltando testimonianze e racconti.

I reati contestati, anche in corsoro, vanno a vario titolo, dalle lesioni, alle minacce, alle percosse.