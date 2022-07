Trauma cranico e 30 giorni di prognosi per il quindicenne aggredito in pieno centro a Venafro da un branco fuori controllo.

Una notte che il ragazzo, di rientro per le vacanze nel suo paese d’origine con la famiglia, non dimenticherà facilmente.

L’agguato è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando a Venafro erano in corso i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Il giovane avrebbe visto per la prima volta i suoi aggressori la mattina durante una partita di calcetto. La sera, giunto a Venafro in occasione della festa, il quindicenne in compagnia di due ragazze è stato accerchiato dal branco, composto da sette ragazzi molto più grandi di lui, che lo hanno picchiato selvaggiamente.

Pugni, calci e colpi ripetuti con una bottiglia di vetro. Il 15enne ha provato a difendersi contro la furia del branco ma non c’è stato nulla da fare: il gruppo ha continuato a pestarlo anche quando era privo di sensi. L’aggressione è avvenuta lungo via Nicandro Iosso, zona centralissima della città ma sprovvista di sistemi di videosorveglianza e di un’illuminazione adeguata, secondo i residenti.

La mamma del ragazzo, giunta sul posto dopo una segnalazione, ha trovato il figlio riverso a terra: perdeva sangue dalla bocca e dal naso. Subito i soccorsi e la corsa all’Ospedale Veneziale di Isernia. Nelle ore successive il quindicenne è stato sentito dai carabinieri e attraverso i social ha riconosciuto gli autori del pestaggio.