La Cgil ha inviato una diffida al commissario alla sanità Donato Toma e per conoscenza anche al ministro della Salute Roberto Speranza per denunciare il grave stato di crisi in cui versa la sanità regionale. “Pronto soccorso al collasso, reparti accorpati, carenza nelle cure mancanza di personale, sono alcune delle criticità riguardati la sanità molisana sulla quale ci soffermiamo”, affermano il segretario della Cgil Molise Paolo De Socio e il segretario regionale della Funzione Pubblica Antonio Amantini. Il sindacato chiede di sapere in particolare quali dotazioni organiche verranno programmate per il futuro e ritiene che sia necessario prevedere ad un piano straordinario di assunzioni. Su questi temi la Cgil preannncia una conferenza stampa che si terrà giovedì matina a Campobasso.