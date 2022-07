5 paesi coinvolti per un evento che parte domani e termina il 24 luglio. E’ Rocciamorgia, Il Molise di mezzo tra arti e cultura giunto alla sesta edizione con la direzione artistica di Antonio Seibusi che ha presentato al Palazzo Gil gli eventi alla presenza dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno e i sindaci coinvolti il tema è un omaggio a Paolo Ramundo, l’uccello che coltivava la terre con le sue visioni del futuro. Si parte dunque da Castiglione Messer Marino, in Abruzzo. Passeggiate all’aperto, poi, per scoprire una parte di Molise. Il 21 la tappa ad Agnone, nel pomeriggio, per parlare del margine che si fa centro, le terre pubbliche occasione di sviluppo e occupazione; il 22 a Trivento, al mattino si parlerà del futuro dei giovani nelle aree interne e nel pomeriggio a Sant’Angelo Limosano si tratterà come progettare la comunità. Il 23 ancora a Trivento con eventi di promozione enogastronomica e gran finale a Pietracupa, il 24 luglio, con una interessante serata musicale. Musica che dsarà il filo conduttore di tutte le giornate.