Si è concluso nella sede dell’Edilcassa Molise l’iter di approvazione e ratifica del Contratto integrativo territoriale del comparto Edile. Il tavolo bilaterale composto e dai rappresentanti degli enti Edilcassa e Confapi Aniem, e ai responsabili di settore di Filca-Cisl, Fillea-Cgil, FenealUil, ha prodotto un documento che garantirà alle circa 400 imprese e gli oltre 1200 lavoratori del comparto reciproci vantaggi, garanzie e tutela anche sul profilo della sicurezza sul lavoro.

Il documento siglato sostituisce un accordo che era in vigore dal 2008 e sarà in vigore dal 1 agosto per il prossimo quadriennio.