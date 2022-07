Share on Twitter

I dati Covid con il bollettino dell’Asrem. Sono 425 i nuovi positivi registrati su 1690 tamponi refertati. Tasso di positività che scende al 25,1%. I guariti sono 334. Ci sono anche due ricoveri in Malattie infettive e e due dimissioni dal reparto. Restano 20 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali due in Terapia intensiva.

Dei nuovi positivi 65 sono di Campobasso, 62 di Termoli, 39 di Isernia. Numeri inferiori negli altri centri interessati. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 5429.