Cecilia Sampieri, di Vinchiaturo, è la miss San Giacomo degli Schiavoni 2022. E’ lei la vincitrice della prima preselezione regionale di Miss Italia, il concorso di bellezza per eccellenza giunto all’83esima edizione.

Una serata dalle mille emozioni caratterizzata anche dall’esilarante cabaret di Antonio Mustillo e dalle esibizioni di ballo di Daniela Maffulli e Ilenia Vitulli.

Al secondo posto Sofia Casolino, terza è arrivata Diletta Aloia, al quarto posto Martina La Sala, quinta Jennifer Salerno e al sesto posto Sofia Venittelli.

La tappa di Miss Italia fortemente voluta dal sindaco di San Giacomo, Costanzo Della Porta e dai titolari del ristorante Cian, vincitore del programma tv “4 ristoranti”, ha visto il pubblico delle grandi occasioni nella suggestiva piazzetta davanti alla chiesa.

Molto soddisfatta l’agente regionale di Miss Italia, l’avvocato Monica Mastrantonio che ha messo in campo un impegno non indifferente per regalare a tutti uno spettacolo di alto livello.

Non è mancato lo stacchetto musicale finale, insieme a tutte le miss, da parte di Michele Annese, responsabile social della squadra molisana di miss Italia, e uno dei modelli all’interno del video dell’ultimo grande successo di Cristiano Malgioglio, “Suku Suku”.

La serata è stata presentata dal giornalista Andrea Nasillo.

Miss Italia in Molise per il 2022 è solo all’inizio, altre tappe in via di definizione regaleranno nuove emozioni, in attesa della finalissima di Larino del 24 agosto.