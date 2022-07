Share on Twitter

Il reparto carabinieri biodiversità di Isernia organizza l’edizione 2022 della “Notte bianca della biodiversità”, evento di educazione ambientale per favorire la scoperta dell’affascinante mondo delle riserve naturali dello Stato nelle ore del crepuscolo e notturne.

Rappresentazioni teatrali in abiti d’epoca, visite guidate dell’antico maniero e del bosco di abeti bianchi che furono patrimonio del casato D’Alessandro, panorami mozzafiato, osservazioni della volta celeste ed altre attività condurranno i partecipanti lungo un percorso storico e naturalistico che avrà inizio nel pomeriggio di venerdì 22 presso il Castello Ducale di Pescolanciano per proseguire e concludersi nella riserva naturale dello Stato e riserva della biosfera Mab Unesco “Collemeluccio” (Pescolanciano – Is) uno dei più apprezzati “cuori verdi” del Molise.

La manifestazione è consigliata a giovani, famiglie, gruppi, associazioni ed appassionati di natura, storia e leggende.