Elisa è negativa al Covid. Lo annuncia lei stess in una storia su Instagram in cui pubblica uno scatto dei test per il coronavirus e ai fan promette: “Adesso spaccheremo”, una promessa che in settimana si concretizzerà anche nell’atteso concerto di Campobasso. La cantante è protagonista del terzo grande spettacolo nell’area antistante lo stadio di Selva Piana, area che ha debuttato come location per i grandi eventi live proprio un mese fa con Mario Biondi e con i Litfiba.

Elisa, era risultata positiva la scorsa settimana con sintomi lievi di Covid ed era stata costretta ad annullare alcune tappe del suo tour ‘Back to the Future Live’. La maggior parte delle date saltate è stata già riprogrammata tra agosto e settembre. I concerti di questa settimana, oltre a Campobasso ci sono le date di Marsciano, in Umbria e poi Vasto, Lecce e Molfetta, erano finiti in bilico in attesa della guarigione. Guarigione che è arrivata in tempo. Per il concerto di Campobasso si viaggia verso il sold out, quasi tutti venduti i 3mila biglietti disponibili. Ne restano ancora circa 400.