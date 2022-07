Uno spettro si aggira tra i palazzi della politica, lo spettro delle elezioni anticipate. L’ombra funesta che si addensa su Roma è destinata inevitabilmente a proiettarsi anche sul piano regionale. Non è un mistero che per molti pezzi da novanta, la sponda romana si presentasse come una valida alternativa alla corsa per le regionali. Lo stesso presidente Toma potrebbe giocare la gara per il Parlamento, qualora si votasse. Sono uomo di partito, dice, anche si il suo orizzonte restano la Regione.

Stesso scenario anche in casa PD, dove tra i due pretendenti alla carica di Presidente di Regione, Facciolla e Fanelli, uno sarà destinato a Roma. Nel caso di voto anticipato, mollando subito le pretese da governatore. Fanelli non si sbottona, ma potrebbe toccare anche a lei, lasciando a Facciolla la Regione, o viceversa.

Andrea Greco dei 5 Stelle la prende di petto, contestando in radice l’ingresso nel governo Draghi. Sul piano candidature, risponde in gregoriano, cantando messa per evitare di compromettersi.