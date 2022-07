Share on Twitter

Il presidente della Regione, Donato Toma, ha incontrato questa mattina, a Palazzo Vitale, una delegazione dell’Associazione commercianti di prodotti ittici.

Gli operatori, accompagnati dalla consigliera regionale, Aida Romagnuolo, hanno rappresentato la situazione di un settore che sta subendo i contraccolpi causati dalla pandemia, dal caro gasolio e, più in generale, dalla crisi in atto nel Paese. In conseguenza di ciò, hanno chiesto il finanziamento della legge regionale n. 19 del 10 agosto 2006.

Nel condividere le ragioni esposte dai commercianti, Toma ha ricordato come la Regione Molise abbia messo in campo quattro Avvisi rientranti nelle misure anti-Covid a favore dei commercianti.

Si è riservato di fare una ricognizione tecnico-contabile, assicurando, comunque, l’impegno affinché si intervenga a sostegno del comparto