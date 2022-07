Il Bollettino Covid con i dati diffusi dall’Asrem. Si registra una nuova vittima ricoverata in Malattie infettive al Cardarelli: una donna di 92 anni di Campobasso. Sono 586 i nuovi positivi su 1610 tamponi refertati. Tasso di positività al 36,39%. I guariti sono 709. C’è una dimissione da Malattie infettive e nessun ricovero. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 20 dei quali due in Terapia intensiva.

Il numero più alto di nuovi positivi riguarda sempre Campobasso con 88 casi, 83 quelli di Termoli, 60 di Isernia, 31 di Venafro, 21 di Bojano, 18 di Campomarino e San Martino in Pensilis. Numeri inferiori negli altri comuni. Gli attualmente positivi sono 5336.