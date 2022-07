Sono aperte le prenotazioni per un coinvolgente progetto di educazione ambientale, tra attività nella natura e tanto divertimento, che prenderà il via il 19 luglio 2022 al Cerris Park, parco avventura nel Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci (IS). Si intitola “Doppiamente in Natura” – un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Cerris Park, IntraMontes, WEEC Molise World Environmental Education Congress e Volpe Rossa Ambiente Educazione Comunicazione – e vedrà protagonisti bambini e bambine dai 5 agli 11 anni in divertenti laboratori dedicati agli alberi, al bosco, al rispetto degli animali, per avvicinarli con giochi di squadra ed iniziative all’ecologia e all’amore per la natura. I piccoli esploratori non solo saranno accompagnati nelle diverse esperienze da un’esperta educatrice della Rete WEEC ma potranno anche testare le loro abilità tra i percorsi avventura dedicati ai bambini che ci sono sui maestosi alberi di cerro del Cerris Park. Sei percorsi per i mini avventurieri, tra tunnel di legno, ponti a V, reti, scale, scivoli, rampe per arrampicarsi e fantastiche zip line per lanciarsi fra gli alberi, con la supervisione e a seguito di un briefing di istruttori professionali. I genitori o gli accompagnatori potranno intanto cimentarsi con i 5 percorsi avventura per ragazzi ed adulti, che vanno dai 4 fino ai 10 metri di altezza del percorso rosso, con adrenaliniche passerelle di funi, tirolesi, piattaforme sospese, ponti tibetani oscillanti ed infine una lunghissima discesa in zipline. Tutto in totale sicurezza.

Le attività del progetto “Doppiamente in Natura” che coniugano il divertimento nel parco avventura con l’educazione ambientale si terranno dal 19 luglio al 4 agosto, ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 per 3 appuntamenti a settimana, con la possibilità per i bambini di partecipare ad uno o a più appuntamenti per tutto il periodo. Il laboratorio “Sotto, sopra e dentro un albero” vedrà i piccoli alle prese con la caccia all’albero, un gioco di squadra attraverso indizi e prove da superare sulla botanica; con l’esplorazione delle radici e degli esseri viventi che vivono a contatto con il suolo; e con la realizzazione di un taccuino del botanico su cui attaccare reperti della natura e su cui disegnare le esperienze svolte nel parco. Le attività legate agli “Animali del bosco” vedranno i bambini coinvolti nella ricerca delle tracce lasciate dagli animali; nelle prove di un “orienteering animalesco” a seguito di una mappa; nella costruzione di piccole opere d’arte con elementi naturali che raccontano la flora locale. Infine, il laboratorio “Prendiamoci cura dell’ambiente” vedrà i mini esploratori protagonisti di una serie di giochi legati al mondo della raccolta differenziata, della scelta dei prodotti per fare la spesa con una sfida di gruppo che decreterà chi ha fatto la spesa più sostenibile, e dei comportamenti da mettere in pratica per limitare l’impatto sul pianeta.

Le attività sono su prenotazione e comprendono: la formazione, i materiali didattici di uso singolo e collettivo, la copertura assicurativa, un gadget e un percorso nel parco avventura. Per informazioni e per prenotare, contattare il numero Tel. + 39 351 799 5074 (Whatsapp) oppure inviare una email a: caterina@intramontes.it