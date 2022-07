L’Asrem ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a medici, anche specializzandi all’ultimo anno o professionisti in quiescenza, alla luce della ripresa della campagna vaccinale, per la quale riapriranno gli hub vaccinali nel palazzetto dello sport a Termoli e nella Cittadella della economia a Campobasso. Il direttore generale Oreste Florenzano ha pubblicato un avviso pubblico per conferire incarichi libero professionale di medici vaccinatori.

In particolare sono 11: si cerca un medico da assegnare all’Auditorium di Isernia, due da assegnare al centro vaccinale Palairino di Termoli, uno per il centro vaccinale dell’ospedale San Timoteo di Termoli, due da assegnare alla Cittadella dell’Economia di Campobasso, due da assegnare all’ospedale Cardarelli del capoluogo e tre per il centro vaccinale di Venafro.

Possono partecipare all’avviso e candidarsi come vaccinatori sia medici specializzandi iscritti al penultimo ultimo anno, sia medici specialisti in quiescenza, sia laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo. La durata degli incarichi è di 6 mesi “prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza”. Gli incarichi – si legge sull’avviso – richiederanno un impegno lavorativo di 38 ore settimanali circa e il trattamento economico è differente in base alla categoria di appartenenza.