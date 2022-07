I giovani amministratori dei 136 comuni molisani e gli studenti residenti in Molise sono chiamati a fronteggiare le grandi sfide epocali per un futuro europeo. Se ne è parlato al Castello Pignatelli di Monteroduni, nel corso dell’evento di presentazione del progetto ‘Giovani molisani per un futuro europeo’.

All’evento, organizzato dal presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso e Isernia, Giuditta Lembo, ha partecipato anche l’europarlamentare Aldo Patriciello. L’onorevole ha ribadito il ruolo fondamentale delle giovani e brillanti menti molisane che, portando sviluppo e conoscenze, potranno far uscire la regione dall’isolamento e renderla più attrattiva.

L’incontro, denominato “Stand up your voice”, è stato pensato proprio per dar voce ai giovani.

Il progetto, patrocinato dalla Conferenza delle Assemblee regionali europee, prevede alla base un’idea di cittadinanza attiva e propositiva, per fronteggiare le grandi sfide del cambiamento climatico, della salute e della trasformazione digitale, ma anche il recupero dei valori di giustizia sociale, della cultura e dei diritti.