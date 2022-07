Il bollettino con i dati Covid diffuso dall’Asrem riporta altre due vittime che erano ricoverate in Malattie infettive al Cardarelli: un uomo di 83 anni di Termoli e una donna di 93 anni di Bojano. Salgono così a 642 le persone con il virus decedute da inizio pandemia. Sempre alto il numero dei nuovi positivi, che sono 405 su 1653 tamponi refertati. Tasso di positività al 24,5%. Non si registrano guariti e ci sono 2 ricoveri in Malattie infettive e una dimissione dal reparto. Sono 22 al momento i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, dei quali 2 in Terapia intensiva. Il numero più alto di nuovi positivi a Campobasso, con 70 casi, 49 quelli di Termoli, 35 di Isernia, 17 di Trivento, 11 di Ferrazzano. Numeri inferiori negli altri centri interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 5460.