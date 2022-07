Share on Twitter

Agnone è rimasto senza hub vaccinale per le quarte dosi anti-Covid. A tal proposito, il Sindaco Daniele Saia e l’Assessore alla Sanità Giovanni Di Nucci si sono interessati alla questione segnalando la problematica al Direttore Generale Asrem, al Distretto Sanitario e al Dipartimento di Igiene e Prevenzione.

Agnone senza hub vaccinale: avanzate proposte risolutive

Durante le discussioni, l’Amministrazione comunale ha avanzato proposte risolutive per dare esito positivo alla vicenda. Ulteriori aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.

Il disappunto dei cittadini

Molti cittadini altomolisani hanno espresso disappunto nelle ultime ore per la decisione presa da Asrem. In particolar modo, le lamentele si sono concentrate sulle criticità che l’assenza di un centro vaccinazioni ad Agnone creerebbe per lo spostamento verso altri hub di persone anziane.