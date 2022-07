Ha voluto rassicurare tutti. Sta bene, ha sconfitto il Covid e ha scelto Termoli per qualche giorno di relax. Il grande attore pugliese Lino Banfi i vacanza nella nostra regione.

“Hanno esagerato – dice intervistato da Telemolise – alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare. Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita per una volta volevo continuare a esserlo e invece il covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo”.

L’attore pugliese è venuto più volte in Molise, ne pqrla con affetto: “Mi piace stare qui, sono venuto anche altre volte sempre d’estate, in giorni vicini al mio compleanno. Questa regione per me è stata una grande scoperta, una scoperta di serenità e di tranquillità”.