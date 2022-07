Focolaio Covid nella residenza per anziani di Trivento: dei 25 ospiti solo 4 sono negativi. Dall’inizio della pandemia, la residenza per anziani di via Cappuccini a Trivento ancora non registrava alcun caso di Covid-19, grazie alla massima attenzione e prevenzione messa in atto dalla impeccabile struttura e grazie anche ai cicli di vaccinazione puntualmente effettuati. Pur attenendosi con scrupolosità alle prescrizioni governative e alla buona prassi, purtroppo il Covid- 19 è entrato anche nell’Istituto Sant’Antonio di Padova, infettando ben 21 ospiti su 25, quasi la totalità. Nonostante gli accorgimenti messi in atto, al riscontro delle prime positività, con l’allestimento di stanze Covid per l’isolamento e tutte le precauzioni possibili, il focolaio si è allargato man mano fortunatamente senza conseguenze gravi, almeno fin ora. La direzione della struttura fa sapere che i pazienti contagiati vengono monitorati costantemente, ricevono le dovute attenzioni e cure di sempre, i sintomi registrati sono quelli comuni e non gravi, e si attende la metà della prossima settimana per il graduale recupero della normalità. Nel frattempo, alcuni giovani residenti, nella mattinata di oggi 15 luglio 2022, con alcuni cori e palloncini celesti, hanno voluto far sentire tutta la loro vicinanza ai cari anziani: è stato esposto uno striscione sulla parete principale della struttura con su scritto “La gente come noi non molla mai”. Più in generale, rimane alta l’apprensione dei contagi in paese, il numero pare sia in aumento, si iniziano a rivedere le scene note presso le farmacie, in linea con il dato nazionale e anche oltre.