Non più a intermittenza la produzione alla Vibac di Termoli, dopo mesi di stop e tensioni, ma c’è lo stato di crisi: la maggior parte degli operai torna a lavorare, ma turni ridotti, settimana corta e meno soldi in busta paga. Vertice con accordo in videoconferenza tra Regione, Azienda e sindacati. Questo il punto saliente raggiunto dalle parti: la Vibac richiede le somme integrative per crisi aziendale per un massimo di 146 unità lavorative a rotazione che dall’11 luglio sono in cassa integrazione straordinaria. Somme che la stessa azienda s’impegna ad anticipare.

Se prima la crisi di commesse era legata alla congiuntura economica “la guerra in Ucraina – ha detto la società – ha accentuato le criticità, trasformando una difficoltà contingente in crisi strutturale”.

L’azienda ha quindi fatto richiesta di correttivi. La cassa integrazione su sutti. Però nel piano di risanamento previsto, per fronteggiare gli squilibri, oltre alla riduzione della produzione, la Vibac, tenendo conto delle analisi di mercato svolte, ha assicurato che saranno avviati particolari interventi nel settore Taglio, finalizzati ad aumentare e migliorare la qualità del prodotto, la resa e l’efficienza così da renderlo più competitivo. L’azienda apporterà, e lo ha detto durante l’incontro, modifiche agli impianti e migliorie sul complessivo ciclo produttivo.

La dirigenza Vibac, durante il confronto ha ribadito più volte l’impossibilità del contratto di solidarietà. Le parti sociali hanno evidenziato, d’altro canto, l’estrema gravità della situazione aziendale, collegata all’attuale momento di crisi del settore e così hanno chiesto alla società l’intervento della Cassa integrazione straordinaria: il sostegno al reddito dei lavoratori e il processo di ripresa aziendale sono prioritari.