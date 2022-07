Domenica 17 luglio ore 10.00 ad Agnone presso l’ex convento dei Filippini, il prof. Alessandro Cugini, autore del saggio “Dal rito romano al turismo religioso moderno” dialoga con Lorenzo Bongirolami, editore del saggio e direttore del Gruppo Archeologico laziale – colli albani, e con Domenico Meo, cultore della tradizione agnonese.

L’incontro si inserisce nella programmazione di “Ora Viene il Bello”, iniziativa promossa da Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI – Conferenza Episcopale Italiana.

Dal rito romano al turismo religioso nell’ambito di “Ora viene il bello”

Come recita il manifesto della CEI, “Ora viene il bello” è un laboratorio di collaborazioni tra diversi enti, associazioni, imprese che vogliono fare della rete territoriale un punto di forza per il domani. Ed è proprio con questo spirito che, come afferma il responsabile del progetto del Cammino di San Francesco Caracciolo Nicola Caracciolo, “questo primo incontro segna l’inizio di una intensa programmazione estiva che avrà come centro proprio l’ex convento dei filippini, sede e tappa del Cammino di San Francesco Caracciolo, in quanto terrasanta caracciolina perché lì salì in cielo San Francesco Caracciolo nell’estate del 1608, oltre quattro secoli fa”.