“Ho sollecitato per iscritto e formalmente l’avvio del procedimento di discussione per verificare se esiste in Consiglio regionale la necessaria volontà politica di istituire una Commissione di inchiesta per verificare come è stata gestita in Molise l’emergenza covid”. E’ quanto annuncia la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli. “La Commissione – aggiunge – dovrà coordinarsi con i comitati dei familiari delle vittime, al fine di concertare e portare avanti nel più breve tempo possibile il lavoro di accertamento dei fatti legati alla gestione Covid in Molise, dove ci auguriamo sia finalmente giunto il tempo delle risposte che i cittadini meritano”.

Proprio qualche giorno fa, fa sapere sempre la Fanelli, i consiglieri regionali hanno ricevuto un’email firmata dal Presidente del Comitato Nazionale Familiari Vittime Covid per mezzo della quale è stato chiesto di intervenire in Consiglio Regionale al fine della costituzione di una Commissione di inchiesta regionale sul Covid.

“Una richiesta giusta e doverosa – aggiunge l’esponente del Pd -, per offrire verità sulla gestione e sulle eventuali responsabilità dei vari soggetti deputati alla conduzione e al controllo delle attività poste in essere nel corso dell’emergenza pandemica, che a distanza di mesi ancora presenta lati oscuri e non pienamente indagati da un punto di vista amministrativo e politico”.