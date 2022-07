Li chiamano i tre frati di Guardiaregia. Sono tre giganti alti più di 30 metri. Si stima abbiano almeno 400 anni. Sono tre faggi enormi, sulla cima dell’Oasi Wwf di Guardiaregia e costituiscono una delle attrattive della riserva naturalistica.

Sono anche custodi di una leggenda che ne ha arricchito nel corso degli anni il fascino indiscusso. Il racconto popolare vuole che tre fratelli, accusati di aver rubato bestiame, furono impiccati proprio sugli alberi di questa località. Non furono più toccati, proprio perché si ricordasse quel tragico episodio. Qualcuno dice che nelle notti particolarmente ventose, il rumore delle foglie e dei rami scossi dal vento riproduca una sorta di lamento.

Sarà questo uno dei piatti forti del programma allestito nell’ambito dell’estate all’Oasi che, a partire da domenica prossima, offrirà alle centinaia di visitatori che ogni anno affollano la zona.

Oltre alla visita dei Tre frati, sarà possibile scoprire altre leggende che parlano di lupi e briganti, seguire i corsi d’acqua alla scoperta di tartarughe e cervi, scalare Monte Mutria partendo da Bocca della Selva in una escursione con panorami mozza fiato.

Trekking e colazioni al sacco, sulle tracce del grande carnivoro dei boschi e poi, alla luce dei falò i racconti delle tante leggende di brigantaggio che hanno attraversato secoli, anche con musica e poesia.

Un programma ricchissimo che si concluderà il 28 agosto. Per visitare l’Oasi Wwf di Guardiaregia e Campochiaro si può anche prenotare sul sito o chiamando ai numeri dedicati, per scoprire un Molise insospettabile.