Covid: oggi si registra una vittima: al Cardarelli è deceduto un 58enne di Bojano che era ricoverato nel reparto di Malattie infettive e aveva altre gravi patologie. In ospedale anche altri 5 ricoveri. Salgono a 24 i pazienti covid al Cardarelli, 2 in terapia intensiva. Quanto ai contagi, sono 572 i nuovi positivi su 1.516 tamponi. Il tasso di positività sale al 37,7 per cento. Nel bollettino anche 417 guariti. Gli attualmente positivi in regione sono ora quasi 5mila.