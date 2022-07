Agnone entrerà nel percorso di formazione per i giovani non occupati. Difatti, il Comune ha risposto all’avviso per l’inserimento degli Enti Locali nell’elenco relativo al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET promosso dall’ANCI. L’ente è risultato idoneo all’ammissione alla formazione, come riportato dalla graduatoria pubblicata sul sito ufficiale dell’ANCI. L’ingresso in tale percorso formativo rappresenta un’opportunità per tutti i giovani NEET del territorio, ovvero i cittadini di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione.

Agnone nel percorso di formazione ANCI per i giovani non occupati

“Si tratta di un’opportunità vincente – ha commentato il Sindaco Daniele Saia – Una volta che gli uffici comunali avranno portato a termine il percorso di formazione, l’Ente potrà partecipare a un nuovo avviso pubblico, adottato d’intesa con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, volto a finanziare specifiche proposte progettuali rivolte ai giovani NEET, con una dotazione finanziaria pari a 4.263.841,6 euro da ripartire tra diversi progetti che verranno finanziati ciascuno nella misura massima di 200mila euro. Il risultato raggiunto arriva a seguito del proficuo lavoro di coordinamento tra l’Ambito Sociale Territoriale di Agnone e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune. Un traguardo indirizzato verso l’obiettivo di dare nuove possibilità lavorative ai giovani del territorio, come preventivato dal nostro programma amministrativo.”