Il torneo di beach volley a Isernia si farà. Lo ha annunciato Antonio Laurelli, presidente della società sportiva dilettantistica ‘Pallavolo Isernia’, che negli scorsi giorni aveva parlato di rinuncia alla manifestazione.

L’ostacolo era determinato dalla necessità di prevedere un corrispettivo per il mancato guadagno alla società Aj Mobilità, che gestisce i parcheggi a pagamento presenti in piazza Mercato: 31 stalli che sarebbero stato occupati dal campo e dalle strutture necessarie allo svolgimento del torneo di beach volley, previsto originariamente per 25 giorni, per i quali Laurelli si era visto chiedere 6.200 euro più Iva. Una somma che non gli avrebbe consentito di rientrare nel budget: tuttavia, dopo le polemiche, anche di carattere politico, sorte a seguito dell’annuncio dell’annullamento della kermesse, una soluzione è stata trovata: il torneo durerà qualche giorno in meno, la ditta AJ ha fatto un grosso sconto e gli sponsor hanno dato una mano.

Grande soddisfazione per Elisabetta Lancellotta, delegata provinciale del Coni di Isernia, che ha dato una mano per la riuscita dell’evento, che si svolgerà da sabato 16 luglio a domenica 31.