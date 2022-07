I dati Covid con l’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem. Si registra una nuova vittima, un uomo di 89 anni di Montemitro che era ricoverato in Malattie infettive. Salgono a a 638 le persone con Covid decedute da inizio pandemia. I nuovi positivi sono 539 su 2075 tamponi refertati. 109 i casi di Campobasso, 66 di Termoli, 39 di Isernia, 23 di Bojano, 21 di Campomarino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Il tasso di positività è al 25,9%. I guariti sono 373. 3 i ricoveri in Malattie infettive e un dimesso dal reparto. Sono 20 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali 1 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 4840.