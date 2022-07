Comune di Trivento, convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria. L’assise civica si riunirà domani, 13 luglio 2022, alle ore 19.30, presso il Centro polifunzionale di corso Beniamino Mastroiacovo. In tutto sono sette i punti messi all’ordine del giorno, tra cui la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Trivento e Torella del Sannio per il servizio in forma associata della segreteria comunale, l’approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica, poi le interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali. Chiuderanno le comunicazioni del sindaco Pasquale Corallo.