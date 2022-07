Il Comune di Agnone ha recentemente approvato una convenzione con il polo di studio di Campobasso dell’Università telematica eCampus. Oggetto dell’accordo è l’attivazione di un tirocinio curriculare per studenti beneficiari dell’iniziativa regionale “Master eTerritorio …. Il mio Futuro in Molise” -2^ finestra temporale con il master di I° Livello in “Esperto management del turismo e dei beni culturali”.

Agnone ospita il tirocinio dell’università eCampus per esperti di turismo

La convenzione stipulata ha una durata di 3 anni e non comporta oneri per l’ente comunale. Il tirocinante sarà inserito nella struttura del Comune e potrà acquisire conoscenze pratiche che andranno ad integrare la preparazione teorica posseduta nell’ambito turistico. In particolare, i giovani frequentanti il master eCampus potranno arricchire il proprio bagaglio di conoscenze relativo alla gestione di aziende e servizi operanti in ambito turistico e culturale.