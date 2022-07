Nove favorevoli e otto astenuti. E’ questo l’esito della mozione con la quale il Movimento 5 Stelle, con i voti del PD e gli esuli della maggioranza di centrodestra, Michele Iorio e Aida Romagnuolo, ha chiesto la valutazione del Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e la sua rimozione. Primo firmatario dell’atto, Andrea Greco, capogruppo dei 5 Stelle.

A far rumore non è tanto il risultato portato a casa dalle opposizioni ma l’astensione della maggioranza, o quel che resta, del centrodestra. Una vera e propria sfiducia verso il manager dell’Azienda sanitaria, dice ancora Greco.

A rincarare la dose ci pensa la capogruppo in Regione del PD, Micaela Fanelli. La bocciatura non è solo per Florenzano ma per tutta la governance della sanità molisana.

Toma dal canto suo getta acqua sul fuoco. E’ un provvedimento utroneo, dice, quindi superfluo. C’è già la legge a prevedere quanto scritto nella mozione, definita dal governatore un atto di propaganda elettorale.