Promuovere la prevenzione, buone abitudini alimentari e buoni stili di vita, incentivare le informazioni tra i cittadini, disseminando la consapevolezza di cura della propria persona, questo lo scopo dell’attività di screening gratuito a contrasto del diabete che si è tenuto sabato scorso a Larino in Piazza del Popolo.

Un’iniziativa promossa dal Lions club Larino con la collaborazione del Centro territoriale diabetologico di Termoli e Larino, la Misericordia di Larino e l’Aild (Associazione Italiana Lions per Il Diabete Onlus).

Alla postazione, allestita con gazebo e autoambulanza, sono giunti in tanti ad effettuare il controllo glicemico.

L’attività è stata resa fruibile grazie al supporto del dottor Alfredo Puntillo del centro territoriale di diabetologia del basso Molise, due infermieri volontari, soci del Lions club e operatori della Misericordia Larino.

Un test veloce, che ha permesso ai cittadini aderenti, di conoscere i valori glicemici in pochissimi istanti, oltre ad avere le informazioni per correggere o meno gli stili di vita e fronteggiare i picchi glicemici, sia alti che bassi, entrambi pericolosi per la salute.

Il diabete, infatti, si presenta come una grande emergenza globale in continua crescita, sostenuta da errati stili di vita, fattori ambientali e genetici.

La costante presenza di valori di glicemia superiori alla norma aumenta il rischio di danni ai vasi sanguigni e nel tempo le complicanze della presenza del diabete possono arrecare danni Neurologici, Renali, Oculari, cardio-vascolari, come infarto miocardico o cardiopatia ischemica, ictus cerebrale.

Il diabete, quindi, non è affatto una patologia da sottovalutare, ma da prevenire ed individuare precocemente.

Considerando le stime di crescita degli ultimi anni, si prevede per il 2025 un incremento che porterà alla presenza di oltre 700 milioni di pazienti diabetici.

Un fenomeno purtroppo in grande espansione, che rappresenta una delle più grandi piaghe sanitarie globali da contrastare. Non è da meno ilMolise, seconda regione in Italia per la presenza dei pazienti diabetici, infatti, si riscontra una percentuale del 6,5 – 7 % della popolazione.

Indispensabile, quindi, promuovere massicciamente la cultura della prevenzione.