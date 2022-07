Ci è voluta un’intera nottata per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura del supermercato Pam in via Elba a Termoli, dove ieri pomeriggio intorno alle 18 è scoppiato un incendio nel retro della struttura.

Il supermercato era affollato dai clienti e tutto è accaduto in pochi istanti: fondamentale è stato l’allarme antincendio entrato subito in funzione e il sangue freddo dei dipendenti che hanno avvisato la clientela a uscire dal supermercato.

In attesa della squadra dei vigli del fuoco di Termoli, i dipendenti hanno tentato di domare le fiamme con gli idranti.

Sul posto carabinieri, polizia e 118.

Questa mattina i vigili del fuoco insieme al nucleo investigativo antincendio sono tornati sul luogo per bonificare la zona.

Le cause sono in corso d’accertamento per capire se si tratti di dolo: verranno acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per fare chiarezza sull’accaduto.