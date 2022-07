Share on Twitter

Si sono spente le speranze per Nicola, il ragazzino di 13 anni che poche settimane fa era rimasto folgorato da un palo mentre giocava con gli amici in un parchetto nelle vicinanze della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in pieno centro a Montenero di Bisaccia.

Questa mattina è stata dichiarata la morte cerebrale.

Quella sera erano stati immediati i soccorsi, ma le condizioni del tredicenne erano apparse da subito gravissime tanto da richiederne il trasferimento al reparto di rianimazione dell’ospedale di Foggia.

Oggi la gravissima notizia si è subito diffusa in paese.

Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia in queste ultime ore sui social.

Alcuni anche di rabbia, per le modalità in cui è avvenuto l’incidente.

E proprio sulle cause che hanno provocato la scarica elettrica che ha investito Nicola, proseguono le indagini per capire se ci siano delle responsabilità sull’accaduto.