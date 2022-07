I concerti di Pistoia e Bologna del 10 e 12 luglio di Elisa sono stati annullati. L’artista, risultata positiva al Covid è attesa a Campobasso il 21 luglio nell’ambito del tour ‘Back to the future’. I biglietti venduti, fanno sapere dall’organizzazione, restano validi e i concerti saltati saranno recuperati. Per quanto riguarda la tappa molisana del tour al momento non ci sono notizie di eventuale annullamento.