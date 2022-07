Siamo a 1600 metri d’altezza sulle montagne di campitello matese. E’ qui che da tre giorni si sono perse le tracce di Raffaele Botticella, il 62enne fioraio di Torrecuso, in provincia di Benevento, visto per l’ultima volta a un distributore di benzina di Ponte, comune a poca distanza dalla sua abitazione. Non vedendolo tornare a casa i familiari hanno dato l’allarme. Poche ore più tardi l’auto dell’uomo è stata trovata parcheggiata vicino alla baita La Gallinola, tra i comuni di San Polo e San Massimo.

Dentro scarpe e vestiti che l’uomo si sarebbe tolto prima di addentrarsi nei boschi. Era un cercatore di funghi. Potrebbe dunque essere caduto o essersi sentito male mentre perccoreva i sentieri in una zona particolarmente impervia, piena di dirupi e praticamente isolata dal mondo considerato che qui i telefoni cellulari non hanno segnale, impossibile dunque anche chiedere aiuto. E anche le ricerche sono difficilissime. Gli elicotteri e i droni che sorvolano la zona non riescono a vedere tra la vegetazione fittissima. Ricerche che vanno avanti ormai da tre giorni senza sosta, anche oggi al lavoro decine di uomini e mezzi tra vigili del fuoco, carabinieri, finanzieri, uomini del Soccorso alpino e della Protezione civile. Si usano apparechiature speciali per le ricerche in zone particolarmente impervie e i boschi vengono perlustrati con i cani appositamente addestrati per la ricerca di persone scomparse.