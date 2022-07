Dopo il flop dell’ultima seduta, andata deserta per mancanza del numero legale, torna a riunirsi il Consiglio regionale. In agenda, all’ordine del giorno, una lista sempre più lunga di mozioni e interrogazioni, un moto perpetuo di atti d’indirizzo e ispettivi che sembra non portare da nessuna parte. A fare notizia, tuttavia, saranno ben tre manifestazioni di protesta davanti all’aula di Palazzo D’Aimmo, segnale inequivocabile di un malessere destinato a crescere in maniera esponenziale.

Torna il fronte caldo dei lavoratori ATM che chiedono a Toma la revoca della concessione alla società. “Toma conosceva bene il problema a inizio legislatura e adesso, a pochi mesi dalla scadenza, prendiamo atto che non è stato fatto nulla, dicono sindacati e maestranze. Tema della denuncia dei lavoratori, il mancato rispetto del contratto nazionale, la sicurezza e qualità del servizio, e i mancati pagamenti.

Insieme ai lavoratori ATM, davanti a Palazzo D’Aimmo si ritroveranno gli esponenti del comitato isernino “In seno al Problema”. Guidati dall’attivista politico Emilio Izzo, faranno sentire la loro voce sul tema Sanità nel suo complesso e nello specifico sulla cancellazione del corso di Scienze infermieristiche a Isernia.

Sempre da Isernia arriva l’altra protesta della giornata, quella dell’associazione “Non ti scordar di me” che attraverso il proprio presidente, Bruno Esposito, lotta da mesi per ottenere nel capoluogo pentro un centro diurno che si prenda cura dei malati di alzheimer. Clima torrido, quindi, che verrà acuito da una serie di contraddizioni e tensioni nella maggioranza di governo.