Nel pomeriggio di oggi, per cause in corso di accertamento, nel piazzale del supermercato Pam a Termoli sono andati a fuoco diversi bancali in legno. Immediatamente alcuni dipendenti del megastore hanno messo in funzione indranti, in attesa dell’intervento dei dei vigili del fuoco. Il rogo è stato spento in poco tempo.Nessun danno alle persone.