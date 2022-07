Branco di lupi nelle campagne di Trivento, in poco tempo divorata una pecora intera. È accaduto in contrada Sterparo di Trivento. Erano appena trascorse le 9 del mattino, quando i due pastori abruzzesi, cani custodi del gregge, hanno iniziato ad abbaiare e richiamare l’attenzione dei proprietari: il bestiame era nel pascolo a poca distanza dal fitto bosco da dove si presuppone sia uscito all’improvviso il branco di lupi. È bastata una mezz’ora, non di più, il tempo necessario per raggiungere il luogo al confine con il bosco, dove scorre un rigagnolo e dove le pecore vanno a ristorarsi con la grande calura. La scena è stata alquanto raccapricciante, i proprietari del gregge, sbigottiti, hanno rinvenuto la carcassa della pecora, oramai ripulita dalla carne, con le sole ossa. Immediata la richiesta d’intervento al servizio veterinario dell’Asrem, che ha constatato l’attacco verosimile di un branco di lupi. D’altronde, non sarebbe il primo episodio in questa zona, già nel mese di aprile scorso si è riscontrata la scomparsa di una pecora, senza il ritrovamento della carcassa.