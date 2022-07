Share on Twitter

Una giornata speciale per Capracotta che festeggia i 56 anni di sacerdozio di Don Elio Venditti. Lo storico parroco capracottese, apprezzato e benvoluto da tutti, è una vera e propria “istituzione” del Comune altomolisano.

Don Elio fu ordinato sacerdote il 10 luglio del 1966. Da allora il parroco ha dedicato la sua intera vita alla Chiesa e all’amore verso Dio. Oggi, 10 luglio 2022, con 56 anni di sacerdozio sulle spalle, il parroco tira le somme di una storia di vita fatta di amore e dedizione. L’intera comunità capracottese ha rivolto al sacerdote messaggi di auguri per il traguardo raggiunto. “Che il Signore rinnovi sempre in te l’entusiasmo che dalla prima messa ad oggi caratterizza il tuo sacerdozio” questa la dedica dei parrocchiani della Chiesa di Santa Maria in Cielo Assunta.