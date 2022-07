Share on Twitter

Tantissima gente ha riempito il piazzale davanti al mercato ittico, al porto di Termoli, per il sorteggio tanto atteso. Il prossimo 3 agosto la statua di San Basso salirà sull’imbarcazione “Teresa Cannarsa”. Grande entusiasmo per la famiglia Cannarsa, emozionati i giovani fratelli Francesco e Matteo, la famiglia da poco ha acquistato questo peschereccio scelto dalla sorte. La banda invece salirà sul Mobydick. Le istituzioni saranno portate in processione dal “San Pio”.

L’associazione U Battellucce, con canti emozionanti, ha regalato tanta musica ai presenti. Al tvolo delle istituzioni il sindaco Francesco Roberti, il vescovo Gianfranco De Luca e i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine.