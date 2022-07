Se fosse calcio e non politica, quello di Annaelsa tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, sarebbe un intervento alla Romeo Benetti. Durissimo, quindi. E tale appare la nomina a Capo delegazione in Giunta di Nicola Cavaliere. “Da qui in avanti – dice Tartaglione – nessun atto, nomina o provvedimento potrà essere attribuito a Forza Italia se non concordato con il Partito. A rappresentare Forza Italia in Giunta sarà Nicola Cavaliere. Sarà lui a relazionarsi col governatore e con la sottoscritta per le decisioni da assumere”.

Quella che in apparenza può apparire come una mossa di coordinamento è in realtà la cartina di tornasole di un malessere crescente all’interno del partito di Berlusconi. Toma non ha mai fatto mistero di considerarsi uomo di Forza Italia e fa quindi riflettere l’iniziativa di Annaelsa Tartaglione, poiché evidenzia la incomunicabilità tra il massimo livello istituzionale e il vertice del partito su base locale. Tartaglione – è cosa nota – non ha gradito la fuga in avanti di Toma che ha riproposto la sua candidatura. La coordinatrice è restata molto abbottonata e si è limitata ad una difesa d’ufficio del governatore: pensiamo a lavorare, ha detto, è prematuro parlare adesso di candidature. Insieme agli altri partiti di centrodestra, Tartaglione si è data appuntamento tra fine agosto e i primi di settembre per “ridare slancio” al centrodestra, dice. “Preoccupa – aggiunge – che in Consiglio regionale continui a mancare una maggioranza”.

Va ricordato che attualmente i rappresentanti in Consiglio di Forza Italia, oltre a Toma, sono Armandino D’Egidio, il sottosegretario Roberto Di Baggio e, appunto, Nicola Cavaliere che, alle ultime regionali, risultò il più votato nel partito.