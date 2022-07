Il musicista molisano Giuseppe Spedino Moffa, uno dei più importanti esperti della zampogna in Italia, raccoglie e formalizza per la prima volta le proprie, ultradecennali, esperienze in quest’ambito nel volume ‘Metodo per zampogna’, in uscita per Squilibri editore all’interno di un progetto promosso dal Conservatorio Perosi di Campobasso. “L’auspicio – evidenzia la casa editrice – è quello che possa affermarsi anche come riferimento per una nuova didattica della zampogna, in considerazione del fatto che, di recente, anche in altre istituzioni dell’Alta Formazione Musicale, da Catanzaro all’Aquila, sono stati aperti corsi sugli strumenti della tradizione popolare”.

Strumento emblematico delle musiche di tradizione orale del Meridione, la zampogna è la cornamusa del Sud Italia e fa parte della grande famiglia di aerofoni a sacco diffusi in tutta Europa. Associata per lo più ad ambienti rurali e pastorali e a determinati contesti festivi, ha rinnovato negli ultimi anni il proprio repertorio grazie all’impegno di alcuni musicisti che ne hanno rivelato le grandi potenzialità melodico-armoniche, portandola a dialogare con numerosi generi musicali in sintonia con le istanze della contemporaneità.

Guardando a questi sviluppi, ma senza dimenticare le origini illustri della zampogna, Giuseppe Moffa ha realizzato un lavoro che parte con esercizi propedeutici fino a brani complessi, variando indistintamente dal repertorio contemporaneo a quello tradizionale. Sviluppandosi su diversi livelli, il metodo si rivolge a una vasta fascia di potenziali interessati alla pratica della zampogna. Il libro con numerosi spartiti musicali ed esempi ha anche un cd allegato contenente 12 brani al fine di avere anche un riscontro visivo e audio a quanto viene illustrato e spiegato nel volume.