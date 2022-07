La giunta comunale di Trivento delibera tre nuove intitolazioni di strade e piazze: piazzetta Rita Fossaceca, rampa monsignor Gianico Bertrando e piazzetta del Sorriso. L’esecutivo di via Torretta ha voluto denominare la piazzetta lungo il corso Beniamino Mastroiacovo, nei pressi della casa di famiglia, con il toponimo “Piazzetta Rita Fossaceca”, dedicata alla dottoressa e volontaria di Trivento, in servizio presso l’ospedale Maggiore di Novara, vittima di un attentato in Kenya il 28 novembre 2015. La notizia fece il giro del mondo e sconvolse tutti, ad iniziare dai familiari, anche loro in Kenya e scampati al massacro. La dottoressa Rita Fossaceca è stata insignita dal Presidente Sergio Mattarella Medaglia d’oro al valore civile. L’altra intitolazione voluta dalla Giunta, la rampa che porta all’area scolastica del Liceo scientifico, denominata con il toponimo “Rampa Monsignor Bertrando Gianico”. Don Gianico ebbe l’intuizione e il coraggio di aprire il Convitto Vescovile a Trivento, che dall’anno scolastico 1948-49 iniziò il suo pieno funzionamento, e di istituire la Scuola Media e l’Istituto Magistrale, dando ai giovani di Trivento e di molti centri dell’Abruzzo e del Molise di proseguire gli studi dopo le elementari e di iscriversi a facoltà universitarie. Infine, sempre la Giunta comunale ha inteso denominare la parte soprastante il centro polifunzionale, sito in corso Beniamino Mastroiacovo, con il toponimo “Piazzetta del Sorriso”.