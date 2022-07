Paura per un gruppo di 4 ragazzi, nel pomeriggio di oggi, nel tratto di spiaggia libera tra il Sirena Beach e il Blutuff. I giovani hanno deciso di fare il bagno nonostante il mare mosso e hanno fatto fatica a rientrare a riva: si è reso necessario l’intervento di più bagnini che li hanno salvati. Uno dei ragazzi, di 18 anni, avrebbe ingerito acqua, tanto che è servito l’intervento di un’ambulanza. E’ stato trasportato in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.