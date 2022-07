Share on Twitter

Furto in abitazione a Salcito, manca all’appello una pistola. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, del furto in abitazione a Salcito, avvenuto nella tarda serata del 7 luglio, stessa abitazione presa di mira dai malviventi otto mesi fa, nell’ottobre 2021. Un bottino sicuramente meno importante dal primo furto, quando i ladri hanno portato via l’intera cassaforte, scardinandola dal muro e gettandola dal balcone, ma oggi all’appello manca una pistola. Arma regolarmente denunciata e registrata dai proprietari e del valore commerciale di circa mille euro. Le indagini vengono ora portate avanti dagli uomini della caserma dei carabinieri di Trivento.