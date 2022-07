Anche in Molise “rinasce” la Democrazia Cristiana: Francesco Ludovico è stato di recente nominato Coordinatore del partito dello “scudo crociato”.

Un passaggio effettuato in vista della celebrazione del Congresso Nazionale (che dovrebbe svolgersi a ottobre prossimo a Roma). “Un partito, quello della Democrazia Cristiana – si legge nella nota inviata alla stampa – che senza demagogia ma con coerenza, vuole tornare ad essere la naturale confluenza di tutte le istanze tradizionali, religiose e culturali dell’identità nazionale. Anche Francesco Ludovico, in qualità di Coordinatore per il tesseramento della Regione Molise, parteciperà al Congresso Nazionale con diritto di voto. A Ludovico – continuano dalla Democrazia Cristiana – spetterà il compito di raccogliere le adesioni dei nuovi soci e coordinare e supervisionare le operazioni necessarie per le celebrazioni dei Congressi locali e Nazionale. In ossequio al mandato conferitogli, potrà avvalersi della collaborazione di nuovi soci, di numero non superiore a quattro, facendone comunicazione alla Commissione di Garanzia per il Tesseramento. Un progetto – chiude la nota – quello di rilancio dello storico simbolo, che sta prendendo forma in tutta Italia con lo scopo ben preciso di restituire i vecchi valori creati dai fondatori”.