Il festival del sarà si veste di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina, per parlare di guerra, diritti, istituzioni, cambiamento climatico, transizione energetica e del ruolo che avrà l’Italia nel nuovo contesto internazionale.

Un evento che vedrà la partecipazione di oltre 30 relatori, dal 22 al 24 luglio, per riflettere sui temi dell’attualità e del futuro della società occidentale, cornice la suggestiva piazza Duomo a Termoli.

Il festival toccherà tra gli altri i temi dei diritti in tutte le sfaccettature ma soprattutto gli aspetti della transizione ecologica, dell’innovazione, della ricerca, della formazione dei giovani, con riferimento ai progetti del Pnrr che riguardano il Mezzogiorno d’Italia e in particolare la realtà del Consorzio Industriale della Valle del Biferno. In particolare una riflessione, iniziata lo scorso anno, sulle ricadute che la realizzazione a Termoli della prima Gigafactory italiana per opera del gruppo Stellantis, avrà sul territorio.

Tre i momenti speciali su cui verterà il confronto tra illustri ospiti: il 22 luglio la corrispondente italiana del Financial Times, Silvia Sciorilli Borrelli presenta il suo libro “L’età del cambiamento”; il 23 luglio intervista esclusiva ad Alec Ross, già senior advisor di Barack Obama, sul ruolo dell’italia nel nuovo contesto geopolitico mondiale. Spazio a manager illustri per provare a guardare Termoli come possibile capitale dello sviluppo e della mobilità sostenibile.

Tre giorni intensi, si parlerà di ambiente con Luca De Gaetano di Plastic Free. E non solo.