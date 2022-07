Il commissario ad acta alla Sanità, Donato Toma corre ai ripari per risolvere il problema legato alla mancata proroga dei contratti alle Usca, scaduti a fine giugno. La prossima settimana partiranno le procedure per la selezione, attraverso la pubblicazione, da parte dell’Asrem, di tre medici che andranno ad affiancare altrettanti infermieri. Nel giro di pochi giorni sarà nuovamente operativa una Usca per ogni distretto sanitario. Non essendo possibile rinnovare i contratti scaduti a fine giugno ne saranno stipulati di nuovi ed avranno una durata di almeno 90 giorni. Lo ha dichiarato, a Telemolise, lo stesso Toma che nei giorni scorsi aveva fatto una ricognizione, si era confrontato con le altre Regioni, alle prese con lo stesso problema. La soluzione è stata trovata, anche se è temporanea e le risorse necessarie saranno a carico del settore sanità.

Era stato il consigliere dei Cinque Stelle, Primiani, a lanciare per primo l’allarme, a poche ore dalla scadenza dei contratti, a fine giugno.

La presenza delle Unità speciali di continuità assistenziale si è rivelata indispensabile per l’assistenza domiciliare ai malati Covid e con la ripresa dei contagi di queste settimane il rischio è quello di sovraccaricare il lavoro degli ospedali, già alle prese con problemi di organico. Il ripristino delle Usca consentirà di affrontare con maggiore incisività la lotta al Covid. I contagi, dopo una breve tregua, sono tornati a salire anche in Molise, con il picco previsto, secondo gli esperti per fine luglio. Una situazione che impone la massima prudenza e il buonsenso da parte di tutti perché, a quanto pare, la battaglia è ancora lunga.