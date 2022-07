Neppure la stagione estiva sembra poter frenare la circolazione del Covid in Italia come nel Molise, dove nelle ultime settimane il virus ha ripreso vigore. Infatti, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia il Molise è tra quelle regioni considerate a rischio moderato, con l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che passa da 727 della scorsa settimana a 972, mentre l’indice Rt passa a 1,4. In aumento la percentuale dell’occupazione dei posti letto in area medica, stabile quella della Terapia intensiva. Eppure solo qualche mese fa, quando i dati riferiti ai contagi inducevano ad un cauto ottimismo l’Asrem aveva deciso di chiudere alcuni dei centri vaccinali, lasciando operativo, a Campobasso solo l’hub del Cardarelli. Tuttavia, visto l’andamento della pandemia, il prossimo autunno in Molise potrebbero essere riaperti alcuni centri vaccinali per la somministrazione delle dosi contro il Covid. Nel frattempo, in attesa di specifiche disposizioni da parte del ministero e del commissario ad acta per la Sanità l’Asrem ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui social che invita gli over 60 fragili e tutti gli over 80 a sottoporsi alla quarta dose del vaccino.