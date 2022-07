L’ultimo bollettino Asrem registra il decesso di un uomo di 70 anni di Montenero di Bisaccia che era ricoverato in Terapia intensiva. Sono 461 i nuovi contagi sui 1586 tamponi processati con il tasso di positività al 29%. Numeri in crescita in molti comuni della regione, tra i quali Campobasso con 80 nuovi casi, Termoli con 62, Isernia con 33, Venafro con 25. C’è un nuovo ricovero al Cardarelli dove i pazienti ospedalizzati per Covid sono 22. I guariti sono 150 mentre gli attualmente positivi in Molise tornano a salire a 4.774. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 637.